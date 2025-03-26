Азербайджан увеличил расходы на импорт транспортных средств

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале этого года в Азербайджан было импортировано транспортных средств и их запчастей на сумму 353,8 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно данным, эта цифра на 25,9 миллиона долларов США, или на 7,9% больше, чем за тот же период 2024 года.

Так, за первые два месяца прошлого года в страну было импортировано транспортных средств и запчастей на сумму 327,9 млн долларов США.

За отчетный период импорт транспортных средств составил 8,55% от общего импорта страны.

Отметим, что в январе-феврале текущего года объем внешнеторгового оборота Азербайджана составил 8,9 миллиарда долларов США.

Согласно данным, эта цифра на 1,7 миллиарда долларов США, или на 23,2% больше, чем за тот же период прошлого года.

В отчетном периоде 4,8 млрд долларов торгового оборота пришлось на долю экспорта, 4,1 млрд долларов - на долю импорта, что на 13 млн долларов, или 0,3% меньше и на 1,7 млрд долларов, или 69,2% больше, соответственно, в годовом сравнении.

За отчетный период во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 628 млн долларов, что на 1,7 млрд долларов, или в 3,7 раза меньше, чем годом ранее.