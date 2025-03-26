Президент Кыргызстана утвердил соглашение о водопользовании с Таджикистаном

БАКУ/ Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения между Кабинетом Министров КР и Правительством Таджикистана об обеспечении доступа к объектам водохозяйственного и энергетического назначения. Документ был подписан 13 марта 2025 года в Бишкеке, сообщает Trend.

Соглашение направлено на упрощение доступа к гидротехническим и энергетическим объектам, находящимся в юрисдикции обеих стран, для их эффективного функционирования.

Документ также подчеркивает необходимость согласованной работы первичной плотины с системой тройных затворов и водозаборным устройством верхнего водовода Ак-Татыр/Мачой.

Закон был ратифицирован Жогорку Кенешем, высшим законодательным органом Кыргызстана, 19 марта 2025 года.