Startup Garage Узбекистана рассматривает Азербайджан для сотрудничества и развития стартап-экосистемы - Мухаммад Халил (Эксклюзивное интервью) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Startup Garage Узбекистана, ведущая платформа по развитию региональной стартап-экосистемы, рассматривает Азербайджан как ключевого партнера для трансграничного сотрудничества и расширения.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал основатель Startup Garage Мухаммад Халил.

“Азербайджан и Кавказский регион - это стратегически важные направления для Startup Garage. Этот рынок во многом схож с Узбекистаном: молодые предприниматели, растущий интерес инвесторов и государственные программы поддержки инноваций. Мы уже ведем предварительные переговоры по созданию трансграничных акселерационных программ и сотрудничеству с венчурными фондами, что еще больше укрепит региональную стартап-среду”, - отметил он.

По его словам, компания стремится способствовать трансграничному росту стартапов, инвестициям и технологическому сотрудничеству между Центральной Азией, Ближним Востоком и Кавказом. Вдохновленная известной программой Startup Garage в Стэнфордском университете, платформа создана для того, чтобы предоставлять предпринимателям ресурсы для превращения инновационных идей в успешные масштабируемые бизнесы.

“Стартап-экосистема Узбекистана развивается быстрыми темпами, демонстрируя ежегодный рост более 20 процентов. Хотя доступ к более крупным рынкам до недавнего времени был ограничен, 2024 год стал важной вехой. Страна поднялась на 88 позиций в глобальном рейтинге, достигнув 110-го места и обогнав такие страны, как Эфиопия. Узбекистан обладает демографическими преимуществами, благоприятствующими развитию стартап-экосистемы: население в 37 миллионов человек, ежегодный прирост в 2 процента, молодое и технологически подкованное общество со средним возрастом 29 лет и почти 100-процентной грамотностью”, - подчеркнул Мухаммад Халил.

Он также отметил всестороннюю поддержку стартапов со стороны правительства Узбекистана, включая предоставление стимулов для участия в международных акселераторах и выгодные условия кредитования для основателей стартапов. Запуск Президентской технологической премии, отмечающей самые перспективные технологические проекты страны, стал еще одним важным шагом в развитии инноваций. Вторая волна конкурса, прошедшая в декабре 2024 года, привлекла более 550 стартапов, а победители получили призы на общую сумму 1 миллион долларов США.

“Стартап-экосистема Узбекистана сосредоточена на нескольких ключевых секторах, включая финтех, образовательные технологии (edtech), электронную коммерцию, искусственный интеллект и автоматизацию, медицинские технологии (healthtech), proptech (технологии для недвижимости) и возобновляемую энергетику. В этих отраслях появляются самые разнообразные инновационные проекты. В сфере финтеха наблюдается рост цифровых платежей, решений Buy Now, Pay Later (BNPL), необанков и финансовых продуктов для малого и среднего бизнеса. В edtech набирают популярность персонализированное обучение на базе ИИ, онлайн-платформы и гибридные модели обучения”, - отметил основатель компании.

Он добавил, что сектор электронной коммерции и маркетплейсов развивается за счет моделей B2B и D2C, ИИ-рекомендаций товаров и социальной коммерции. В свою очередь, искусственный интеллект и автоматизация находят применение в SaaS-решениях для бизнеса, автоматизации процессов и генеративном ИИ. В сфере healthtech ключевые инновации включают телемедицину, диагностические решения на основе ИИ и SaaS-платформы для клиник. В секторе возобновляемой энергетики внимание сосредоточено на интеллектуальных энергосетях, инновациях в области энергоэффективности и отслеживании углеродных кредитов.

Мухаммад Халил подчеркнул, что усилия правительства по улучшению бизнес-среды в Узбекистане значительно способствовали развитию стартапов. Реформы включают либерализацию валютного регулирования, налоговые изменения и упрощение бизнес-процедур. Стартапы могут возмещать до 50 процентов своих ключевых расходов (до 20,000 долларов США) на участие в международных акселераторах и предпринимательских курсах, включая оплату авиабилетов и проживания. Кроме того, основатели стартапов с четким бизнес-планом и прозрачной кредитной историей могут получить льготные кредиты - до 300 миллионов сумов (23,151 долларов США) с сроком погашения от 6 месяцев до 3 лет и процентными ставками ниже рыночных.

“Startup Garage делает значительные шаги по расширению деятельности в регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка). Осознавая стратегический пробел, Startup Garage первым запустил структурированную программу по подключению узбекских основателей к венчурной экосистеме Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива , корпоративным партнерствам и регуляторным возможностям. Эта инициатива направлена на ускорение роста узбекских стартапов на рынках MENA и усиление регионального сотрудничества. Помимо MENA, мы рассматриваем Азербайджан и более широкий Кавказский регион, где схожие рыночные условия создают перспективные возможности”, - отметил он.

По его словам, цель инициативы MENA - помочь более чем 100 узбекским стартапам выйти на рынки региона в течение следующих трех лет. В рамках расширения Startup Garage окажет поддержку основателям при регистрации компаний в ОАЭ, Катаре или Бахрейне, а также поможет разобраться в регуляторных аспектах. Программа предложит детальные стратегии выхода на рынок и установление связей с ключевыми каналами продаж. Кроме того, Startup Garage будет содействовать партнерству с ведущими венчурными фондами MENA, укреплять локальные сети и способствовать сотрудничеству. В рамках этого расширения Startup Garage уже провел переговоры с Qatar Development Bank (QDB) и Qatar Science & Technology Park (QSTP) о создании трансграничных инкубационных программ, что еще больше усилит инновационную экосистему региона и поддержит интернационализацию узбекских стартапов.

“С молодым, технологически подкованным населением и растущей венчурной активностью Узбекистан представляет собой неосвоенную возможность для инвесторов на ранних стадиях. Экосистема Startup Garage совместно с Aloqaventures ускоряет этот процесс, предоставляя капитал, наставничество и доступ к рынку для перспективных стартапов. В этом году Aloqaventures инвестирует около 8 миллионов долларов США в стартапы на ранних стадиях”, - подчеркнул он.

Мухаммад Халил отметил, что узбекское правительство активно поддерживает глобализацию стартапов через инициативы, такие как IT Park Uzbekistan, гранты Министерства цифровых технологий и программы содействия экспорту. Кроме того, растут дипломатические и торговые связи между Узбекистаном и странами Ближнего Востока и Северной Африки, что открывает путь для более легкой интеграции бизнеса. Startup Garage тесно сотрудничает с местными министерствами и агентствами экономического развития, чтобы задействовать эти механизмы.

“Мы продолжаем расширять Founders School от Startup Garage - наш 8-недельный интенсивный акселератор для стартапов в Узбекистане и за его пределами. Старт программы запланирован на 7 апреля, и она открыта как для начинающих, так и для опытных предпринимателей, желающих подтвердить свои идеи, разработать минимально жизнеспособный продукт (MVP), выйти на рынок и получить инвестиции на ранней стадии. Самые многообещающие стартапы по итогам программы будут приглашены в резиденцию Startup Garage и получат право на первоначальные инвестиции в размере от 10,000 долларов США. Школа основателей - это место, где опытные основатели наставляют новое поколение, уделяя особое внимание реализации, соблюдению мировых стандартов и использованию местного опыта. Наша цель - обучить в этом году более 1,000 человек, чтобы дать возможность наиболее перспективным стартапам развиваться и получать международные инвестиции. По состоянию на начало марта в программу записалось более 200 молодых людей. Участники получат знания о стартапах, практическое менторство и прямые профессиональные связи с потенциальными инвесторами и партнерами, такими как Aloqa Ventures, которая активно инвестирует в местные стартапы и поддерживает стартап-экосистему Узбекистана”, - сообщил он.

В заключение он отметил, что стране необходимо ускорить создание стартап-экосистемы, выделив три ключевые области для развития: привлечение большего количества венчурного капитала, расширение трансграничного доступа к рынкам и увеличение корпоративного участия в стартап-партнерствах.