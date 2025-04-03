Стройматериалы из Азербайджана могут быть экспортированы в Европу

БАКУ /Trend/ - Ассоциация производителей строительных материалов Азербайджана (ATMIA) работает над процессом экспорта строительных материалов в Европу.

Об этом сказала генеральный секретарь ATMIA Шахана Сары на пресс-конференции по случаю "Недели строителей ATMIA", посвященной 10 апреля - Дню строителя, сообщает Trend.

"Мы работаем над экспортом в Европу через Балканский полуостров. Сейчас мы находимся на этапе изучения стандартов на строительные материалы, экспортируемые в Европу. Согласно предварительному исследованию цен, европейский рынок может быть для нас прибыльным, но в связи с расстоянием и тем, что маршрут проходит через несколько стран, изучаются таможенные расходы, транспортные расходы и другие необходимые факторы. Европейский рынок является одним из наших приоритетов. В этом направлении ведется значительная работа", - сказала Ш.Сары.

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