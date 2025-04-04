Евросоюз и Центральная Азия подпишут декларацию о критических материалах

БАКУ /Trend/ - Евросоюз подпишет совместную декларацию о намерениях по критическим сырьевым материалам со странами Центральной Азии.

Как сообщает Trend, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на саммите "ЕС - Центральная Азия" в Самарканде.

Фон дер Ляйен напомнила о уже подписанных меморандумах о сотрудничестве с Казахстаном и Узбекистаном по критическим материалам. "Сегодня мы выведем это сотрудничество на новый уровень, подписав совместную декларацию о намерениях по критическим сырьевым материалам. Это обеспечит крупные частные инвестиции всему региону. Это партнерство принесет пользу и Европе, и Центральной Азии, потому что ваша стратегическая автономия в наших стратегических интересах", - сказала она.

"Ваши страны обладают богатыми природными ресурсами. В этом регионе сосредоточено 40% мировых запасов марганца, а также значительные запасы лития, графита и других минералов. Эти ресурсы - будущая кровь мировой экономики. Вместе с тем, они привлекают внимание глобальных игроков", - заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, Европа стремится не только к добыче сырья, но и к развитию местной промышленности. "Европа подходит к ситуации иначе. Мы хотим быть вашими партнерами в развитии местной промышленности. Необходимо добиться того, чтобы добавленная стоимость осталась в регионе", - добавила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что европейские компании уже активно инвестируют в регион. Одним из ярких примеров является проект Алмалывского горнодобывающего комбината в Узбекистане, где было инвестировано 1,6 миллиарда евро. "Это предназначено не только для добычи меди, но и для переработки минералов на месте. Это обеспечивает занятость и добавленную стоимость", - отметила она.

Председатель Еврокомиссии выразила уверенность, что совместными усилиями можно развивать местную промышленность на всех этапах цепочки создания стоимости — от горнодобывающего до перерабатывающего сектора. "Мы можем открывать новые лаборатории, обучать рабочих на месте. Мы хотим образовывать партнерства, которые станут долгосрочными и принесут пользу нашим гражданам, их детям, обеспечив надежное будущее", - подчеркнула она.