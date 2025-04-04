Босния и Герцеговина привержена расширению газовой инфраструктуры в стране - министр

БАКУ /Trend/ - Босния и Герцеговина привержена расширению газификации страны.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр внешней торговли и экономических связей Боснии и Герцеговины Сташа Кошарац в ходе 11-го министерского заседания Консультативного совета Южного газового коридора и 3-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку.

"Газификация Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины – один из ключевых вопросов для всех уровней управления в стране. Наш главный приоритет – обеспечение энергетической стабильности и безопасности через реализацию объявленных процессов декарбонизации. Мы подтверждаем свою приверженность развитию газовой инфраструктуры, расширению соединительных линий и обеспечению доступности природного газа для граждан и бизнеса", – сказал он.

Напомним, что 4 апреля в Баку проходит 11-е министерское заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-е министерское заседание Консультативного совета по зеленой энергетике.

В мероприятии принимают участие представители 24 стран, включая Азербайджан и Европейский Союз, 7 международных финансовых институтов и 42 энергетических компаний. В мероприятии примут участие министры, заместители министров и другие высокопоставленные представители.

В ходе встречи планируется подписание документов, связанных с зеленой энергетикой.