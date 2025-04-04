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SOCAR обсудила с румынской компанией возможности сотрудничества в области нефтехимии

Экономика Материалы 4 апреля 2025 17:23 (UTC +04:00)
SOCAR обсудила с румынской компанией возможности сотрудничества в области нефтехимии

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с председателем правления румынской компании "Chimcomplex S.A." Штефаном Вуза.

Об этом Trend сообщили в SOCAR.

Согласно информации, на встрече была отмечена важность существующих связей между компаниями, а также подчеркнута важность обсуждений, состоявшихся в ходе встреч.

В ходе беседы была представлена информация об общей деятельности и планах компаний, обсуждены возможности сотрудничества в нефтехимической сфере, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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