SOCAR Green стремится оптимизировать инвестиции в развитие геотермальной энергетики

БАКУ /Trend/ - SOCAR Green стремится оптимизировать инвестиции в геотермальную энергетику.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал директор компании SOCAR Green Эльмир Мусаев в ходе мероприятия на тему "Инновационные пути к более "зеленому" будущему: Возобновляемые источники энергии и сокращение выбросов", проходящем в университете AДA.

"Мы работаем над развитием сферы геотермальной энергетики в Азербайджане. За всю историю Азербайджана эта сфера практически не развивалась. Имелись отдельные исследования, проводившиеся ещё в советский период, а также немного позже, однако в целом информации о геотермальном потенциале страны крайне недостаточно", - сказал он.

По словам Э.Мусаева, геотермальные проекты требуют значительных вложений на начальном этапе. При этом они обладают высоким потенциалом прибыльности и могут стать эффективным решением в условиях энергетических вызовов. Однако именно высокий порог входа остаётся главным сдерживающим фактором.

"Чтобы избежать ошибок и ненужных инвестиций, мы стремимся сотрудничать с зарубежными компаниями, обладающими глубокими знаниями и опытом в этой области. Это позволит нам использовать их экспертизу, разделить риски, а также совместно нести ответственность и, конечно, делить полученные доходы", - отметил он.