Азербайджан обсудил с Молдовой вопрос трансфера современных технологий в сельском хозяйстве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В министерстве сельского хозяйства состоялась встреча с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с заместителем премьер-министра Республики Молдова, министром инфраструктуры и регионального развития, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по азербайджано-молдавскому экономическому сотрудничеству Владимиром Болеаном.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство.

Согласно информации, министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов отметил динамичное развитие сотрудничества между двумя странами во всех сферах. Подчеркнув, что Молдова является стратегическим партнером Азербайджана, министр добавил, что наша страна поддерживает все инициативы по углублению сотрудничества между двумя государствами.

Отметив, что глобальное изменение климата создает серьезные риски для процесса обеспечения аграрной безопасности, министр Меджнун Мамедов коснулся в этом контексте значения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), состоявшейся в Баку в ноябре прошлого года. Он отметил, что Азербайджан успешно организовал это международное мероприятие, был принят ряд важных международных инициатив, в том числе Декларация COP29, во имя климатической деятельности. Министр поблагодарил за высокий уровень представительства Молдовы на COP29.

Выразив благодарность за теплый прием, заместитель премьер-министра Владимир Болеа отметил, что Молдова заинтересована в развитии партнерских отношений со страной по всем направлениям. В ходе встречи обсуждались возможности сотрудничества между двумя странами в области энергетики, транспорта, культуры, образования и туризма, увеличение количества прямых рейсов из Азербайджана в Молдову, эффективное использование туристического потенциала, сотрудничество в области переработки сельскохозяйственной продукции. Были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Молдова, шестым заседанием комиссии, которое состоится 11 апреля текущего года в Баку, и бизнес-форумом, который будет организован в этих рамках.

Стороны также обменялись мнениями по уже подписанным, а также находящимся на стадии согласования договорам, перспективам дальнейшего сотрудничества, подчеркнув наличие большого потенциала для расширения сотрудничества Азербайджана и Молдовы в области сельского хозяйства. Было отмечено, что усиление региональных связей, организация обмена информацией о продуктах с высоким экспортным потенциалом, увеличение торгового оборота, передача современных технологий в области сельского хозяйства, проведение научно-исследовательских работ, подготовка специалистов в аграрной сфере, создание совместных предприятий, изучение возможностей интеграции Молдовы по реализуемым Азербайджаном проектам транспортной инфраструктуры могут выступить в качестве основных направлений сотрудничества.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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