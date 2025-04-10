ЦБ Азербайджана и НБ Швейцарии обсудили денежно-кредитную политику и монетарные операции

БАКУ /Trend/ - Между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Национальным банком Швейцарии (НБШ) обсуждены различные стратегии денежно-кредитной политики, подходы к анализу и прогнозированию, а также проведён обмен мнениями по вопросам монетарных операций.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

В рамках программы обмена опытом сотрудники ЦБА посетили Национальный банк Швейцарии. В ходе визита стороны обсудили значение сбалансированной реальной процентной ставки в условиях изменений глобальной и внутренней экономической среды для эффективного проведения денежно-кредитной политики, а также её влияние на финансовую стабильность.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по таким ключевым направлениям как аналитико-прогнозная система НБШ, работа с модельным портфелем, использование статистических данных, реализация решений в сфере денежно-кредитной политики, регулирование процентных ставок, операции с постоянными возможностями и на открытом рынке.

В будущем планируется продолжить двусторонние консультации по указанным направлениям.

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