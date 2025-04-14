Устраняется двойное налогообложение между Азербайджаном и Камбоджей

БАКУ /Trend/ - В городе Пномпень Камбоджи состоялся первый раунд переговоров по проекту "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Камбоджа об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы".

Об этом Trend сообщили в Государственной налоговой службе Азербайджана.

Согласно информации, со стороны Азербайджана в переговорах приняли участие эксперты Государственной налоговой службы при министерстве экономики и полномочный представитель министерства финансов, а от Камбоджи - уполномоченные лица Налогового департамента министерства финансов и экономики.

В результате переговоров было достигнуто согласие по большинству статей проекта соглашения, было решено продолжить переговоры с целью согласования нескольких статей.

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