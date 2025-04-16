В Баку проходит Национальный форум развития бизнеса

БАКУ /Trend/ - В Баку начал свою работу Национальный форум развития бизнеса

Как сообщает в среду Trend, Форум проходит при организации Caspian Energy Club.

В форуме принимают участие заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Джавид Гурбанов, председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев, заместитель генерального директора ООО AzeriCard Закир Ахмедов, заместитель председателя совета директоров Агентства наземного транспорта Азербайджана Натиг Дадашов, советник президента ЗАО "Азербайджанские авиалинии" Мирджафар Джафаров, советник председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги", начальник департамента управления строительными проектами Турал Аббаслы и начальник оперативно-коммерческого департамента ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" Руслан Гурбанов и др.

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