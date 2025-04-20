Объем экспорта электроэнергии из Азербайджана в Грузию снизился в январе-феврале 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале этого года из Азербайджана в Грузию было экспортировано 273,6 миллиона киловатт-часов электроэнергии.

По оценкам Trend, основанным на данных Государственного комитета по статистике Азербайджана, доходы от экспорта этой суммы электроэнергии составили 15,6 миллиона долларов США.

Экспорт электроэнергии в Грузию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился в объемном выражении на 27,6 миллиона киловатт-часов или на 9,2 процента, в стоимостном выражении вырос на 206 тысяч долларов США или на 1,3 процента.

Так, за первые два месяца прошлого года из Азербайджана в Грузию было экспортировано 301,2 миллиона киловатт-часов электроэнергии на сумму 15,4 миллиона долларов США.

Отметим, что в январе-феврале текущего года из Азербайджана за рубеж было экспортировано 296,2 миллиона киловатт-часов электроэнергии. Стоимость этой суммы электроэнергии составила 16,4 миллиона долларов США. Эти показатели снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 316,5 миллиона киловатт-часов в объеме (в 2,1 раза) и на 18,5 миллиона долларов США в стоимостном выражении (в 2,1 раза). За первые два месяца 2024 года объем экспорта электроэнергии из Азербайджана составил 612,7 миллиона киловатт-часов, а стоимость - 34,9 миллиона долларов США.

Отметим также, что в отчетном месяце электроэнергия из Азербайджана экспортировалась в Россию, Грузию и Иран.

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