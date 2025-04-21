В январе-феврале 2025 г. увеличился объем торговых операций между Азербайджаном и Данией

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Данией составил 3,3 миллиона долларов США.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Отмечается, что это на 626 тысяч долларов США или на 23,8 процента больше, чем за тот же месяц 2024 года.

За отчетный период объем торгового оборота с Данией составил 0,04 процента от общего торгового оборота Азербайджана.

В январе-феврале текущего года был зафиксирован объем экспорта продукции из Азербайджана в Данию на сумму 153 тысячи долларов. Это на 55 тысяч долларов США или на 56,1 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

В то же время за отчетный период из Дании в Азербайджан были осуществлены импортные операции на сумму 93,2 миллиона долларов США, что на 571 тысячу долларов США или на 22,6 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Отметим, что в январе-феврале текущего года объем внешнеторгового оборота Азербайджана составил 8,9 миллиарда долларов США.

Согласно данным, эта цифра на 1,7 миллиарда долларов США или на 23,2 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

Из общего объема внешней торговли 4,8 миллиарда долларов составил экспорт, а 4,1 миллиарда долларов - импорт. Экспорт снизился на 13 миллионов долларов или 0,3 процента, в то время как импорт увеличился на 1,7 миллиарда долларов или 69,2 процента.

За отчетный период во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 628 миллионов долларов, что на 1,7 миллиарда долларов или в 3,7 раза меньше, чем годом ранее.