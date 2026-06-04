Azerbaijani currency to world currency rates for June 4

BAKU, Azerbaijan, June 4. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) has announced the official exchange rates for June 4, Trend reports, citing the CBA
The official exchange rate of the U.S. dollar against the manat remained unchanged at 1.7000 manat.
The exchange rate of the euro against the manat was 1.9737 manats, 1 Turkish lira was 0.0370 manats, and 100 Russian rubles were 2.3076 manats.
|
Currencies
|
Code
|
Exchange rate
|
1 US dollar
|
USD
|
1.7
|
1 euro
|
EUR
|1.9737
|
1 Australian dollar
|
AUD
|1.2121
|
1 Belarusian ruble
|
BYN
|0.6223
|
1 UAE dirham
|
AED
|0.4628
|
100 South Korean won
|
KRW
|0.1111
|
1 Czech crown
|
CZK
|0.0815
|
1 Chinese yuan
|
CNY
|0.2509
|
1 Danish krone
|
DKK
|0.2641
|
1 Georgian lari
|
GEL
|0.6389
|
1 Hong Kong dollar
|
HKD
|0.217
|
1 Indian rupee
|
INR
|0.0178
|
1 British pound sterling
|
GBP
|2.2834
|
1 Swedish krona
|
SEK
|0.181
|
1 Swiss franc
|
CHF
|2.1501
|
1 Israeli shekel
|
ILS
|0.5913
|
1 Canadian dollar
|
CAD
|1.2227
|
1 Kuwaiti dinar
|
KWD
|5.4997
|
100 Kazakh tenge
|
KZT
|0.3486
|
1 Qatari rial
|
QAR
|0.4663
|
1 Kyrgyz som
|
KGS
|0.0194
|
100 Hungarian forints
|
HUF
|0.5545
|
1 Moldovan leu
|
MDL
|0.0986
|
1 Norwegian krone
|
NOK
|0.1824
|
100 Uzbek som
|
UZS
|0.0142
|
100 Pakistani rupees
|
PKR
|0.6088
|
1 Polish zloty
|
PLN
|0.4651
|
1 Romanian leu
|
RON
|0.3755
|
100 Russian rubles
|
RUB
|2.3076
|
1 Serbian dinar
|
RSD
|0.0168
|
1 Singapore dollar
|
SGD
|1.3248
|
1 Saudi rial
|
SAR
|0.4528
|
1 SDR (Special Drawing Rights of the IMF)
|
XDR
|2.3249
|
1 Turkish lira
|
TRY
|0.037
|
1 Turkmen manat
|
TMT
|0.4857
|
1 Ukrainian hryvnia
|
UAH
|0.0383
|
100 Japanese yen
|
JPY
|1.0633
|
1 New Zealand dollar
|
NZD
|0,9985