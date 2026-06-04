  1. Home
  2. Economy

Azerbaijani currency to world currency rates for June 4

Economy Materials 4 June 2026 09:18 (UTC +04:00)
Azerbaijani currency to world currency rates for June 4
Aytaj Shiraliyeva
Aytaj Shiraliyeva
Read more

BAKU, Azerbaijan, June 4. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) has announced the official exchange rates for June 4, Trend reports, citing the CBA

The official exchange rate of the U.S. dollar against the manat remained unchanged at 1.7000 manat.

The exchange rate of the euro against the manat was 1.9737 manats, 1 Turkish lira was 0.0370 manats, and 100 Russian rubles were 2.3076 manats.

Currencies

Code

Exchange rate

1 US dollar

USD

1.7

1 euro

EUR

 1.9737

1 Australian dollar

AUD

 1.2121

1 Belarusian ruble

BYN

 0.6223

1 UAE dirham

AED

 0.4628

100 South Korean won

KRW

 0.1111

1 Czech crown

CZK

 0.0815

1 Chinese yuan

CNY

 0.2509

1 Danish krone

DKK

 0.2641

1 Georgian lari

GEL

 0.6389

1 Hong Kong dollar

HKD

 0.217

1 Indian rupee

INR

 0.0178

1 British pound sterling

GBP

 2.2834

1 Swedish krona

SEK

 0.181

1 Swiss franc

CHF

 2.1501

1 Israeli shekel

ILS

 0.5913

1 Canadian dollar

CAD

 1.2227

1 Kuwaiti dinar

KWD

 5.4997

100 Kazakh tenge

KZT

 0.3486

1 Qatari rial

QAR

 0.4663

1 Kyrgyz som

KGS

 0.0194

100 Hungarian forints

HUF

 0.5545

1 Moldovan leu

MDL

 0.0986

1 Norwegian krone

NOK

 0.1824

100 Uzbek som

UZS

 0.0142

100 Pakistani rupees

PKR

 0.6088

1 Polish zloty

PLN

 0.4651

1 Romanian leu

RON

 0.3755

100 Russian rubles

RUB

 2.3076

1 Serbian dinar

RSD

 0.0168

1 Singapore dollar

SGD

 1.3248

1 Saudi rial

SAR

 0.4528

1 SDR (Special Drawing Rights of the IMF)

XDR

 2.3249

1 Turkish lira

TRY

 0.037

1 Turkmen manat

TMT

 0.4857

1 Ukrainian hryvnia

UAH

 0.0383

100 Japanese yen

JPY

 1.0633

1 New Zealand dollar

NZD

 0,9985

Follow Trend on

Latest

Latest

Read more