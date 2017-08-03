Президент Ильхам Алиев ознакомился с предприятием по производству розового масла в Загатале (ФОТО)

3 августа 2017 15:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг ознакомился со строящимся в Загатале предприятием ООО “AzRose” по производству розового масла.

Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности района и коллективом предприятия.

Выступившие от имени представителей общественности района Ильхама Мехтиева и Хазангюль Зейналова поблагодарили главу государства за оказанное внимание и заботу.

Затем Президент Ильхам Алиев осмотрел участки роз.

В завершении было сделано фото на память.

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