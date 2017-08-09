В Азербайджанском банке новое назначение

9 августа 2017 15:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Муса Худиев назначен директором департамента по работе с филиалами азербайджанского Rabitabank.

Информацией об этом Худиев поделился на своей странице в социальной сети Facebook.

До этого он занимал ведущие должности в таких азербайджанских банках, как Zaminbank и Bank Standard.

Rabitabank функционирует на рынке Азербайджана с 1993 года, и в качестве основного партнера малого и среднего бизнеса предлагает финансовые услуги физическим и юридическим лицам по различным направлениям. У банка 23 филиала и одно отделение.

(Автор: Анвар Мамедов)

Azernews Newspaper
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