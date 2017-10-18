AZPROMO: Азербайджан и Австралия должны поднять уровень торговых связей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Австралия должны поднять уровень торговых связей до той высоты, на которой в данный момент находятся политические взаимоотношения между государствами, сказал президент Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Руфат Мамедов на азербайджано-австралийском бизнес-форуме в среду в Баку.

Как отметил Мамедов, за время сотрудничества обе страны смогли наладить хорошие политические связи, однако товарооборот между Азербайджаном и Австралией не соответствует этому уровню.

«Азербайджан имеет много идей и проектов, которые могут заинтересовать наших коллег из Австралии», - добавил он.

По словам главы AZPROMO, сегодня австралийские компании работают в основном в нефтегазовом секторе Азербайджана, однако прикаспийская республика может предложить множество других проектов в ненефтяном секторе экономики.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Австралией в январе-августе 2017 года составил 3,7 миллиона долларов, в том числе 3,3 миллиона долларов приходится на импорт австралийской продукции.

В среду в Баку проходит первый азербайджано-австралийский бизнес-форум. Для участия на форуме в Азербайджан прибыла делегация из представителей 30 компаний, действующих в различных сферах экономики, в том числе туризм, финансы, инвестиции, недвижимость, медиа, добывающая промышленность и другие.

(Автор: Азад Гасанли)