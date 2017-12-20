Показатели узбекского банка «Orient Finans» выросли в разы

20 декабря 2017 20:34 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Чистые активы узбекского частного акционерного коммерческого банка «Orient Finans» по итогам третьего квартала 2017 года увеличились на 175,55 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года и достигли 3,5 триллиона сумов.

Такие показатели были учтены при оценке банка национальным рейтинговым агентством «Ahbor-Reyting». По результатам мониторинга за отчетный период агентство подтвердило кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне «uzA» с прогнозом «Стабильный».

Рост показателей банка подтверждает, в частности, брутто кредитный портфель, который вырос более чем в шесть раз и составил 2,1 триллиона сумов, или 59,92 процента чистых активов «Orient Finans».

Ликвидные активы банка увеличились на 53,51 процента и составили один триллион 106,9 миллиарда сумов, или 31,71 процента активов банка.

Текущие активы на отчетную дату составили один триллион 157,6 миллиарда сумов (+56,59 процента), текущие обязательства - один триллион 712,9 миллиарда сумов (+68,05 процента).

Основным источником ресурсной базы «Orient Finans» являются клиентские счета, которые увеличились на 90,96 процента и составили один триллион 571,4 миллиарда сумов, или 51,21 процента всех обязательств банка. Из них 93,74 процента являются депозитами до востребования.

Официальный курс на 20 декабря - 8 090 UZS/USD.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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