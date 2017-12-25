Узбекистан и Китай планируют теснее сотрудничать в сфере геоинформационных технологий

25 декабря 2017 16:32 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - В «Госкомземгеодезкадастре» Узбекистана состоялась встреча с китайской делегацией во главе с заместителем генерального директора «Бюро геодезии и геоинформации» при правительстве «Цзянсу» Ван Сяном.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по практическому набранному опыту в сфере геодезии и геоинформации. Кроме этого, стороны обсудили возможные, перспективные направления сотрудничества.

Как сообщили в «Госкомземгеодезкадастре», по итогам встречи китайская делегация выразила надежду на совместное осуществление проектов, а также дальнейшее продвижение партнерства с Узбекистаном в сфере геоинформационных технологий.

В рамках своего визита в Узбекистан китайская делегация во главе с Ван Сяном посетили Управление по земельным ресурсам и государственному кадастру Самаркандской области. Во встрече участвовали представители государственного предприятия землеустройства и кадастра недвижимости, а также ГУП (Государственное унитарное предприятие) «Самарканд аэрогеодезия».

В ходе встречи участникам встречи были даны разъяснения по практической работе, проводимой Китаем в области геоинформационной системы.

Добавим, что Китай является вторым партнером Узбекистана по объему торговли за 10 месяцев 2017 года (на первом месте Россия).

При этом общий товарооборот Узбекистана с зарубежными странами за 10 месяцев текущего года вырос на 16,6 процента, составив свыше 22 миллиарда долларов США.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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