Азербайджанский AGBank опроверг слухи о закрытии

25 декабря 2017 21:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский AGBank в настоящее время продолжает работать в обычном режиме, говорится в распространенном в понедельник сообщении банка.

Согласно сообщению, для закрытия AGBank нет никаких финансовых, экономических и правовых оснований. Банк проводит более осторожную кредитную политику, учитывая существующие на финансовом рынке риски.

Как отметил председатель правления банка Афган Джалилов, слова которого приведены в сообщении, банк не только не собирается закрываться, но и проведет в ближайшем будущем ряд инновативных проектов.

"В настоящее время коллектив банка составляет более 700 работников. Число клиентов банка превышает 320 тысяч человек. Кредиты продолжают выдаваться. Ипотечный портфель банка составляет 56,3 миллиона манатов. До этого дня банк выдал более 1 800 ипотечных кредитов, из них 1 600 активны в настоящее время. AGBank выдал ипотечных кредитов на 11,3 миллиона манатов по обновленным условиям. В настоящее время AGBank оказывает все банковские услуги", - сказал Джалилов.

AGBank действует в Азербайджане с 1992 года.

(Автор: Анвар Мамедов)

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