АО «Узвиносаноат-холдинг» Узбекистана увеличило экспорт продукции более чем в два раза

ТАШКЕНТ /Trend/ - В 2017 году предприятия АО «Узвиносаноат-холдинг» Узбекистана увеличили экспорт своей продукции более чем в два раза по сравнению с 2016 годом и довели его объем до 39,6 миллиона долларов США.

Наибольшие объемы экспорта пришлись на коньячный спирт – 6 миллионов долларов (рост в 1,5 раза), виноматериалы – 5,9 миллиона долларов (рост в 2,1 раза) и виноградный концентрат – 3 миллиона долларов (рост в 1,8 раза), уточнили в холдинге.

Всего в 2017 году предприятия АО «Узвиносаноат-холдинг» произвели продукцию на 1,7 триллиона сумов (рост 4,9 процента), в том числе виноградного вина – 20,8 миллиона литров (рост 0,7 процента), ликероводочных изделий – 63,6 миллиона литров (рост на 1,4 процента), коньяка –790 тысяч литров (рост на 4,6 процента) и пищевого спирта - 71 миллион литров (рост 3,9 процента).

В 2017 году в винно-водочную отрасль Узбекистана были привлечены инвестиции в объеме 45,2 миллиона долларов, что в 1,3 раза больше прогнозных показателей, их фактические освоение превысило прогнозные показатели в 1,8 раза и составило 36,8 миллиона долларов. В частности было введено в эксплуатацию три новых производственные мощности и модернизировано два предприятия.

АО «Узвиносаноат-холдинг» образовано в ноябре 2006 года и объединяет более 60 винодельческих предприятий Узбекистана. Единственным акционером холдинга на данный момент является Центр по управлению государственными активами.

Чистая прибыль АО «Узвиносаноат-холдинг» увеличилась в 2017 года в 1,7 раза по сравнению с 2016 годом и составила 121,7 миллиарда сумов.

Официальный курс на 10 января составляет 8139,00 UZS/USD

(Автор: Мамед Дашдемиров. Редактор: Хазар Ахундов)

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