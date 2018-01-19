В Азербайджане растет число компаний-участников таможенного "зеленого коридора" (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - На сегодня в рамках "зеленого коридора" Государственным таможенным комитетом (ГТК) Азербайджана выдано 28 разрешений, сказал на пресс-конференции в пятницу глава ГТК Айдын Алиев.

По словам Алиева, эти разрешения получили 25 компаний.

Объясняя разницу между числом компаний и количеством выданных разрешений, глава ГТК отметил, что это обусловлено различными категориями продукции.

"Разрешения выдаются по отдельности на оборот обычной продукции и на оборот подакцизных товаров", - отметил Алиев.

Отметим, что по итогам 2016 года участниками "зеленого коридора" были всего девять компаний.

Согласно поправкам в Таможенный кодекс Азербайджана, внесенным в соответствии с указом Президента Ильхама Алиева от 30 ноября 2016 года, с целью упрощения таможенного оформления товаров и транспортных средств, проходящих через таможенные погранично-пропускные пункты, могут применяться зеленые, голубые, желтые и красные системы пропуска для прохождения товаров и транспортных средств на таможенную территорию на основе краткой импортной декларации.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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