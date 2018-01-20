Астана бьет рекорды по объему жилищного строительства

БАКУ /Trend/ - За год объем инвестиций в жилищное строительство в Астане составил 288 миллиардов тенге. Данная информация была озвучена в ходе совещания в столичном органе исполнительной власти, где прошли обсуждения предстоящих изменений по созданию новых госорганов и перераспределению госфункций, передают в субботу казахские СМИ.

По итогам совещания заместитель главы управления столицы Сергей Хорошун дал оценку работы ведомства и поставил задачи на текущий год.

«Если говорить об объемах строительных работ, то за прошлый год они составили 608 миллиардов тенге — это лучший результат среди регионов по республике. Также в 2017 году мы ввели 2 миллиона 357 тысяч квадратных метров жилья — это тоже лучший результат за всю историю Астаны. Объем инвестиций жилищного строительства у нас составил 288 миллиардов тенге», — сказал Сергей Хорошун.

Курс валюты на 20 января: 324 KTZ/USD

(Автор: Али Мустафаев)

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