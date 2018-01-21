Иран и Азербайджан совместно профинансируют железную дорогу Решт-Астара

БАКУ /Trend/ - Иран и Азербайджан будут совместно финансировать часть железной дороги Решт-Астара в северном Иране. Об этом в воскресенье сказал заместитель министра дорог Ирана Асгар Кашан, передает государственный телеканал IRINN.

По словам замминистра, каждая из двух стран предоставит по 50 процентов необходимых инвестиций для строительства железной дороги.

"Азербайджан внесет в проект 500 миллионов долларов", - сказал Кашан.

Замминистра также затронул тему строительства железной дороги Решт-Казвин, отметив, что железная дорога, как ожидается, будет открыта в течение ближайших трех месяцев.

Участок Решт-Астара является важной частью транспортного коридора "Север-Юг".

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Индией и Юго-Восточной Азией. Он будет также служить связующим звеном для соединения железных дорог Ирана, Азербайджана и России.

На первом этапе по коридору "Север-Юг" планируется транспортировать шесть миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - 15-20 миллионов тонн грузов.

(Автор: Халид Казымов. Текст: Рауф Гулиев)

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