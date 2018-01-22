Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение на 27%

22 января 2018 14:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана в понедельник принял у банков на депозитном аукционе 250 миллионов манатов, говорится в сообщении ЦБА.

Согласно сообщению, спрос на аукционе составил 318 миллионов манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 14,3 процента.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на 22 января составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

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