Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение на 27%

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана в понедельник принял у банков на депозитном аукционе 250 миллионов манатов, говорится в сообщении ЦБА.
Согласно сообщению, спрос на аукционе составил 318 миллионов манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 14,3 процента.
К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.
Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.
В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два с государственным участием.
Официальный курс на 22 января составляет 1,7001 AZN/USD.
(Автор: Анвар Мамедов)
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