Узбекистан намерен построить вторую железную дорогу в Афганистане

22 января 2018 20:30 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани и заместитель премьер-министра, министр финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров обсудили в Кабуле строительство железной дороги Мазари-Шариф - Герат.

По словам Кучкарова, оценка проекта завершена, и в настоящее время ведутся переговоры о его финансировании с коммерческими банками Узбекистана и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.

Строительство железной дороги будет иметь важное значение для Афганистана и Узбекистана, а также для всех стран региона, отметил Кучкаров. Реализация проекта позволит добраться из Афганистана в Китай за три дня через узбекский Андижан.

В свою очередь, Ашраф Гани заявил, что расширение сотрудничества между странами, в том числе в области инфраструктуры, позволит улучшить качество жизни населения и будет способствовать процветанию региона.

Проект Мазари-Шариф - Герат предусматривает строительство более пяти тысяч линейных и мультимодульных узлов, включая железную дорогу от Герата до Кундуза. Его стоимость составит около 11,2 миллиарда долларов.

Напомним, что в ноябре 2010 года Узбекистан завершил строительство в Афганистане первой междугородней железной дороги Хайратон – Мазари-Шариф протяженностью 75 километров. Проект стоимостью 129 миллионов долларов профинансировал Азиатский банк развития.

По словам официального представителя президента Афганистана Мохаммада Харун Чахансури, в скором времени откроются железная дорога, связывающая иранский город Хаф с афганским Гератом, и дорога Серхетабад (Туркменистан) – Тургунди (Афганистан).

(Автор: Мамед Дашдамиров. Редактор: Ирина Парфёнова)

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