Кристин Лагард: Нынешнее восстановление глобальной экономики носит циклический характер

22 января 2018 18:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глобальная экономика продолжает укрепляться, но ее нынешнее восстановление носит циклический характер. Об этом сказала глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард во время презентации обновленного отчета World Economic Outlook в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе в понедельник.

По ее мнению, несмотря на рост глобального ВВП, необходимо быть осторожным, так как многие из тех же проблем, которые привели к последнему спаду, остаются.

“Мы должны быть воодушевлены, но не удовлетворены”, - отметила она, добавив, что слишком много людей по-прежнему не охвачены глобальным ростом.

В то же время, она считает, что на фоне восстановления глобальной экономики страны должны принять меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации: “Это как если бы вы хотели починить крышу, пока солнце еще светит. Несмотря на сильный снег в Давосе, сейчас самое время мировым лидерам починить свои крыши”.

По ее мнению, во-первых необходимо использовать нынешние обстоятельства, чтобы провести структурные или налоговые реформы, которые слишком сложно осуществить в более трудные времена. Во-вторых, рост должен быть более инклюзивным. Наконец, необходимо более активное глобальное сотрудничество для борьбы с коррупцией, улучшения условий торговли, пресечения фактов уклонения от уплаты налогов и предотвращения климатических изменений.

В понедельник МВФ опубликовал обновленный отчет World Economic Outlook. Согласно отчету, глобальная экономика в 2018 и 2019 годах вырастет на 3,9 процента, что на 0,2 процентных пункта превышает предыдущий прогноз. Как отмечается в отчете, пересмотр отражает увеличение темпов глобального роста и ожидаемое влияние недавно принятых поправок в налоговую политику США.

Для стран СНГ прогноз роста на 2018 и 2019 годы составляет 2,2 и 2,1 процента соответственно.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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