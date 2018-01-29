Президент Ильхам Алиев: За 14 лет валютные резервы Азербайджана выросли в 23 раза (версия 2)

БАКУ /Trend/ - За 14 лет валютные резервы Азербайджана выросли в 23 раза, составив 42 миллиарда долларов.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вступительной речи на конференции, посвященной итогам четвертого года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018 годы.

"Мы вложили средства в большие инвестиционные проекты, в инфраструктурные проекты, в строительство нефтегазовых трубопроводов. Это проекты, требующие много средств. В то же время мы увеличили свои валютные резервы в 23 раза, и сегодня Азербайджан по объему валютных резервов, приходящемуся на душу населения, занимает одно из передовых мест в мировом масштабе. Наши валютные резервы равны общему внутреннему продукту. Экономисты хорошо знают, что этот показатель отражает", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как подчеркнул глава государства, большие валютные резервы являются также нашим большим богатством, в то же время это дает стране экономическую независимость.

"Экономическая независимость обуславливает политическую независимость. Страны, находящиеся в экономической зависимости, не могут вести независимую политику или же имеют трудности в ее проведении. Мы же проводим полностью независимую политику, по всем вопросам у нас есть своя позиция, и эту позицию мы выражаем без колебаний. По всем принципиальным вопросам мы говорим с международных трибун, мы проповедуем и защищаем справедливость и верховенство закона", - сказал Президента Азербайджана.

По словам главы государства, в прошлом году были предприняты очень серьезные шаги по увеличению валютных резервов. "Несмотря на то, что в прошлом году наш бюджет был не таким, как в этом году, был меньше, в то же время и цена на нефть была еще на низком уровне, мы в результате правильной политики, усиления дисциплины в финансовой сфере увеличили валютные резервы на 4,5 миллиарда долларов. Уверен, что в этом году валютные резервы будут увеличены в значительной степени", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Главная цель, как отметил глава государства, - добиться долгосрочного, устойчивого и стремительного развития Азербайджана. "И мы добились этого. Сегодняшние реалии, процветание регионов, все работы по благоустройству, идущие во всех наших городах, показывают, что мы на правильном пути", - сказал Президент Азербайджана.

По словам главы государства, экономические показатели за 14 лет также подтверждают успешную динамику общего развития.

"Экономика за 14 лет выросла в 3,2 раза. Полагаю, что это является рекордным показателем в мировом масштабе. Наша ненефтяная экономика выросла в 2,8 раза. Это показывает, что развитие нашей экономики связано не только с производством нефти и газа. Наше экономическое развитие многовекторное. Рост ненефтяного сектора в 2,8 раза является результатом проводимых реформ. В сфере промышленности есть рост в 2,6 раза, в сельском хозяйстве - в 1,7 раза. Ненефтяной экспорт вырос в 4,1 раза", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По словам Президента Азербайджана, в 2004 году большая программа регионального развития стартовала при валютных резервах в 1,8 миллиарда долларов.

"В то время я хорошо знал, что эта программа потребует очень больших средств. Наши финансовые возможности были не такими большими. То есть, наши валютные резервы составляли 1,8 миллиарда долларов. Несмотря на это, мы выделили на первую программу регионального развития большие средства. То есть, это еще раз показывает, что для нас всегда было приоритетом развитие регионов Азербайджана, благосостояние и уровень жизни граждан, проживающих в регионах", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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