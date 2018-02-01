В Казахстане повысились цены на продовольственные товары

1 февраля 2018 17:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Инфляция в Казахстане в январе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,6 процента (по сравнению с январем 2017 года - 6,8 процента), сообщает в четверг пресс-служба министерства национальной экономики Казахстана.

В прошедшем месяце цены на продовольственные товары повысились на 0,6 процента, на непродовольственные товары – на 0,3 процента, платные услуги для населения подорожали на 0,8 процента.

В январе 2018 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года цены на продовольственные товары выросли на 5,9 процента, на непродовольственные товары - на 8,5 процента, платные услуги подорожали на 6,4 процента.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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