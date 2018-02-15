Швейцарская Hupac запускает перевозки Европа - Центральная Азия через Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Швейцарская компания Hupac Intermodal, действующая в качестве оператора интермодальных транспортных перевозок, запускает новый сервис, связывающий Европу и Центральную Азию, а также Иран через территорию Азербайджана, говорится в сообщении компании.

Партнерами перевозчика выступили Intermodal Express и азербайджанский оператор ADY Container.

"Intermodal Express в партнерстве с ADY Container и Hupac Intermodal запускают новый сервис, связывающий Европу и Иран, Азербайджан, Туркменистан и Казахстан, начиная с 12 февраля 2018 года", - говорится в сообщении.

Связующей точкой маршрута является новый интермодальный терминал в Баку.

"Все главные промышленные кластеры Германии, стран Бенилюкса, Италии, Польши и Испании будут связаны с Азербайджаном, Ираном, Туркменистаном и Казахстаном", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезда на маршруте будут отправляться регулярно по расписанию.

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает из Китая через Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее через Турцию и Украину - в Европу.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.