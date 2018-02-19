Казахстан увеличил производство золота

БАКУ /Trend/ - В Казахстане в январе 2018 года объем производства необработанного и полуобработанного золота или в виде порошка составил 5 978 килограммов, что на 8,7 процента больше, чем в соответствующем месяце 2017 года.

По информации Комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана, в январе объем производства необработанного и полуобработанного серебра или в виде порошка составил 59 644 килограмма, что на 12,2 процента меньше, чем годом ранее.

Напомним, в Казахстане в 2017 году объем производства необработанного золота составил 85 029 килограммов, что на 13,8 процента больше, чем в 2016 году. При этом объем производства необработанного серебра составил 1 058 605 килограммов, что на 10,8 процента меньше, чем годом ранее.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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