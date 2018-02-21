Эстония готова инвестировать в IT-сектор Азербайджана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Эстонские компании заинтересованы во вложении инвестиций в сферу ИКТ в Азербайджане.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщил вице-канцлер по экономическому развитию министерства экономики и коммуникаций Эстонии Вильяр Луби.

"Эстония и Азербайджан имеют дружественные отношения, а в последние годы они развились до уровня более тесного партнерства", - сказал Луби, напомнив, что Эстония была одной из стран, которая поддержала присоединение Азербайджана к Совету Европы.

Обе страны, продолжил собеседник агентства, связаны рядом соглашений о сотрудничестве, в том числе в сферах транспорта, таможенных связей, взаимной защиты инвестиций.

Что касается азербайджанских инвестиций в экономику Эстонии, то, по словам вице-канцлера, их объем уже достиг 2,2 миллиона евро. В основном они привлечены в ритейл-бизнес и недвижимость. Луби отмечает увеличение объема инвестиций из Азербайджана в Эстонию.

"В Эстонии насчитывается 16 азербайджанских компании и столько же [эстонских] компаний, которые работают в сотрудничестве с азербайджанскими компаниями.

В стране также открывают свои представительства ряд [азербайджанских] компаний, действующих в сферах логистики, консультаций, ИКТ, ресторанов", - сказал вице-канцлер.

В то же время, по мнению Луби, азербайджанские инвесторы могут быть приятно удивлены простотой ведения бизнеса в Эстонии. Среди преимущества работы в этой стране - благоприятная налоговая среда и квалифицированная рабочая сила.

"Разработка приложений, механический инжиниринг, высокотехнологичные системы, кибербезопасность и многие другие секторы предлагают конкурентоспособную среду", - добавил собеседник агентства.

Более тесные связи между Азербайджаном и Эстонией, отметил Луби, отразились и на товарообороте, способствовав его росту. "Обе страны торгуют различными товарами. В последние годы основной статьей экспорта из Эстонии в Азербайджан является машинное оборудование [68 процента], древесина и продукты из нее [14 процентов], бумага и картон [пять процентов]. В свою очередь, из Азербайджана Эстония импортирует в основном продовольственную продукцию, вроде орехов, соков и воды", - отметил вице-канцлер.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Эстонией в 2017 году составил 3,23 миллиона долларов (рост за год почти на пять процентов), из которых на экспорт азербайджанской продукции в эту страну пришлись почти 700 тысяч долларов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.