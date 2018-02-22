Египет намерен привлечь азербайджанские инвестиции в развитие Суэцкого канала

БАКУ /Trend/ - Египет надеется на укрепление сотрудничества с Азербайджаном и привлечение азербайджанских инвестиций в крупные национальные проекты, осуществляемые Египтом, в частности в развитие Суэцкого канала.

Как сообщают египетские СМИ, об этом сказал министр иностранных дел Египта Самех Шукри на встрече с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым в Каире.

Мустафаев находится в Каире с двухдневным визитом, возглавляю азербайджанскую делегацию на заседаниях межправительственной комиссии по экономическому, техническому и научному сотрудничеству.

Шукри отметил, что Каир стремится развивать отношения с Баку, и высоко оценил существующее сотрудничество между Египтом и Азербайджаном по различным направлениям.

Министр иностранных дел Египта проинформировал Мустафаева о доступных инвестиционных возможностях страны, особенно в свете планов правительства Египта по развитию инфраструктуры и поддержке различных отраслей экономики, в частности нефтегазового сектора.

В свою очередь, Мустафаев высоко оценил политическое сближение между двумя странами и наличие совместной культурной общности.

Министр информировал Шукри о проектах, реализуемых Азербайджаном, в частности в области инфраструктуры, экспорта газа, нефти и развития железнодорожных грузоперевозок.

По данным государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Египтом в 2017 году составил 8,03 миллиона долларов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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