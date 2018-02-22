Вырос индекс Казахстанской фондовой биржи

22 февраля 2018 20:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам торгов акциями на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в четверг значение Индекса KASE выросло на 10,12 пункта (0,43 процента) - с 2 347,24 до 2 357,36.

Первая сделка дня зафиксировала значение индекса на уровне 2 347,24. В ходе торгов максимальное значение индекса составило 2 362,70, минимальное – 2 337,64

Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 22 февраля снизился относительно предыдущего торгового дня на 44,2 процента и составил 264,6 миллиона тенге (828,1 тысячи долларов).

Напомним, что значение Индекса KASE отражает изменение цен акций, включенных в представительский список для расчета данного индекса, с учетом капитализации их эмитентов и количества этих акций, находящихся в свободном обращении (free float).

Влияние акций одного наименования на значение Индекса KASE не может превышать 15 процентов. Значение Индекса KASE рассчитывается в течение торгового дня по мере заключения сделок с акциями тех наименований, которые находятся в представительском списке для расчета данного индекса.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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