Узбекистан и группа компаний "Росгеоперспектива" подпишут соглашение о геологоразведке

22 февраля 2018 23:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам и группа компаний "Росгеоперспектива" (Россия) на будущей неделе планируют подписать окончательный вариант соглашения о геологоразведке, сообщают узбекские СМИ.

Начальник управления привлечения иностранных инвестиций Госкомгеологии Авазбек Даминов сообщил, что сейчас дорабатывается окончательный вариант этого соглашения.

По его словам, документ может быть подписан уже до конца февраля.

Ранее сообщалось что "Росгеоперспектива" приступила к изучению перспективных на золото и медь площадей в Навоийской области Узбекистана.

В рамках соглашения российская компания создала операционную компанию Mistog.

В декабре 2017 года "Росгеоперспектива" и Госкомгеологии подписали соглашение на проведение геологического изучения и опытно-промышленную добычу на площадях Казахтау и Казахтау-1 в Навоийской области, перспективных на выявление месторождений меди и золота.

Узбекистан входит в десятку мировых лидеров по запасам и производству золота, урана, меди, калийных солей, фосфоритов и каолина. На территории страны открыто 1931 месторождение.

(Автор: Нигяр Гулиева)

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