TRACECA готова сотрудничать с Группой поддержки проекта "Шелковый путь" при ПА ОБСЕ - генсек

13 марта 2018 14:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - TRACECA предлагает тесное взаимовыгодное сотрудничество Группе поддержки проекта "Шелковый путь" при Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Об этом сказал генеральный секретарь межправительственной комиссии TRACECA Мирча Чиопрага в ходе международной конференции "Роль парламентариев в развитии экономического сотрудничества и культурных связей на протяжении Шелкового пути", проходящей во вторник в Баку.

По словам генерального секретаря, Группа поддержки проекта "Шелковый путь" при ПА ОБСЕ внесет свой вклад в развитие возможностей для транспортных коридоров, упрощение торговли и транзитных процедур, а также поможет обеспечить свободное и безопасное передвижение людей, товаров и инвестиций.

"Основой партнерства для всех сторон является получение взаимной выгоды от совместной работы, и активная вовлеченность в международные мероприятия высокого уровня, где есть возможности для обмена опытом и знаниями, накопленными нашими странами-участницами коридора TRACECA, очень важна. В этой связи TRACECA предлагает тесное взаимовыгодное сотрудничество Группе поддержки проекта "Шелковый путь" при Парламентской ассамблеи ОБСЕ", - сказал Чиопрага.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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