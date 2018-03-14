Сертификат качества "халяль" не является показателем безопасности товара - агентство продбезопасности Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Соответствие стандартам "халяль" не является показателем безопасности продукции, сказал в среду на пресс-конференции председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазлы.

Отвечая на вопросы журналистов, Тахмазлы отметил, что возглавляемое им агентство не планирует выдавать сертификаты качества для халяльной продукции. По словам Тахмазлы, агентство не обладает правом выдавать подобные сертификаты.

"В лабораторных условиях можно определить только наличие в продукции свиного мяса или эмульсии. Однако определить принадлежность той или иной продукции к стандарту "халяль" невозможно. Граждане, которых интересует данный вопрос, могут получить консультацию в религиозных структурах", - сказал председатель Агентства.

Агентство продовольственной безопасности было создано указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева о дополнительных мерах по усовершенствованию системы продовольственной безопасности в стране от 10 февраля 2017 года.

Согласно указу главы государства, Агентство продовольственной безопасности поможет обеспечить нормативное регулирование безопасности продуктов питания (разработку и утверждение санитарных норм и правил, а также гигиенических нормативов), а также будет осуществлять анализ рисков, проводить работы по гигиенической сертификации, в том числе предоставлять сертификат качества продовольственной продукции, экспортируемой в зарубежные страны, осуществлять государственный контроль в сфере защиты прав потребителей продуктов питания и на всех этапах производства пищевой продукции на основе принципа "с поля на стол" в соответствии с уровнем риска продукции.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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