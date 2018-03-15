Две трети руководителей азербайджанских компаний уверены в росте прибыли - PwC (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 66 процентов руководителей компаний уверены в перспективах роста прибыли своих предприятий, сказал в четверг на презентации доклада CEO Survey-2018 в Баку управляющий партнёр PwC Azerbaijan Мовлан Пашаев.

По словам управляющего партнера PwC, при проведении аналогичного опроса два года назад настроение и перспективы как глобальных, так и местных руководителей были довольно мрачными.

"Весьма отрадно, что за сравнительно короткий двухлетний период Азербайджан сумел преодолеть многие вызовы, с которыми он столкнулся в экономике. Отчёт за 2018 год показал, что 66 процентов руководителей уверены в перспективах роста прибыли их компаний", - сказал Пашаев.

Управляющий партнёр PwC отметил, что уровень оптимизма CEO, как глобально, так и в Азербайджане является самым высоким с 2010 года.

"Этот уровень вырос почти вдвое по сравнению с предыдущим опросом. Руководители видят перспективы роста в краткосрочной и среднесрочной перспективе для своего бизнеса, в то время как экономические и сырьевые цены стабилизируются, причем многие страны проводят институциональные реформы и диверсификацию. Недавний кризис привел к сбоям, и он оказался главным катализатором перемен, оказав позитивное воздействие, как на предприятия частного, так и госсектора, заставив их пересмотреть свои стратегии и бизнес-модели", - сказал Пашаев.

По словам управляющего партнера PwC, 45 процентов руководителей ожидают повышения темпов глобального экономического роста в течение ближайших 12 месяцев, тогда как два года назад этот показатель составлял 23 процента.

"Это приблизительно соответствует глобальному показателю: так, 57 процентов опрошенных по всему миру CEO считает, что экономика будет расти", - сказал Пашаев.

По словам управляющего партнера PwC, в ходе проведенного опроса руководители компаний выделили основные экономические проблемы, стоящие перед ними.

"Одной из основных проблем, выделенных CEO, стала волатильность курса азербайджанского маната. Эту проблему на первое место поставили 88 процентов респондентов. На втором месте оказалась угроза роста налоговой нагрузки, которой опасаются 80 процентов CEO. В числе основных угроз, отмеченных руководителями, также значилась неопределенность экономического роста (78 процентов респондентов)", - сказал Пашаев.

Управляющий партнер PwC отметил, что CEO также выделили основные угрозы непосредственно для своего бизнеса.

"В частности, 83 процента опрошенных видят угрозу в недостаточном наличии профессиональных навыков на рынке и в недостаточном доверии к данному бизнесу (два года назад этот пункт был на шестом месте). Еще 75 процентов выделили изменения в поведении и затратах потребителей", - сказал Пашаев.

Управляющий партнер PwC отметил, что среди основных зарубежных привлекательных рынков руководители выделили, как и год назад Россию и Турцию.

"При этом в нынешнем году в тройку вошел Китай, потеснив Иран. Примечательно, что Иран на этот раз не попал даже в первую шестерку. За него проголосовало лишь три процента респондентов. Считаем, что это отражает текущие геополитические и экономические тенденции", - заметил Пашаев.

Управляющий партнер PwC отметил, что сегодня лишь три процента опрошенных руководителей не исключает возможности проведения сокращения штата (против 20 процентов по миру), в то время как в прошлый раз данный показатель составлял 50 процентов в Азербайджане.

"Более того, сегодня 50 процентов руководителей собираются увеличить штат работников", - сказал Пашаев.

Отчёт CEO Survey составляется на протяжении 19 лет, и каждый год презентуется на Давосском форуме. По Азербайджану этот опрос составлен во второй раз. Целью исследования является выявление закономерностей в мировой экономике, которые могут стать дополнительным ориентиром для делового сообщества и политиков при принятии решений.

В опросе по Азербайджану участвовало 40 руководителей как государственных, так и частных компаний из ведущих секторов экономики.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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