Тереза Мэй: Азербайджан и Великобритания углубят сотрудничество (версия 2)

15 марта 2018 12:48 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:32)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Великобритания углубят сотрудничество. Об этом сказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, чье приветственное письмо было зачитано на VI Глобальном Бакинском форуме, который начал работу в четверг в Баку.

По словам Терезы Мэй, обе страны наладили хорошее сотрудничество, преимущественно в сфере энергетики: “У Великобритании и Азербайджана сложились крепкие и продуктивные связи, которые были налажены еще в 1992 году. Особенно активно мы сотрудничаем в сфере энергетики”.

Британский премьер отметила, что Международный центр Низами Гянджеви является хорошей платформой для обмена мнениями и налаживания диалога, и выразила уверенность, что этот форум внесет вклад в создание инклюзивного общества в мире.

В работе форума, который проходит с 15 по 17 марта, принимают участие президенты, главы правительств, министры, экс-президенты, ученые, руководители международных организаций, известные общественные и политические деятели из различных стран Европы, Азии и Ближнего Востока.

Участники мероприятия обсуждают вопросы мира и безопасности в Ближневосточном регионе, геополитическую ситуацию в Балканском регионе, растущую роль молодежи в общественной и политической жизни в современном мире и другие вопросы.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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