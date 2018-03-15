Азербайджанский AGBank не считает целесообразным привлекать зарубежные обязательства

15 марта 2018 17:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский AGBank практически не имеет текущих зарубежных обязательств, заявил в четверг журналистам председатель правления банка Афган Джалилов.

«Зарубежные обязательства должны выплачиваться в иностранной валюте, но мы стараемся привлекать средства в национальной валюте»,- отметил Джалилов.

По его словам, банк и ранее старался не отдавать преимущество зарубежным обязательствам: "На данный момент банк сосредоточен на работе с физическими лицами и корпоративным сектором, поэтому в основном мы привлекаем средства с внутреннего рынка".

AGBank действует в Азербайджане с 1992 года. Акционерами банка являются Чингиз Асадуллаев и члены его семьи (33,57 процента), Фарзулла Юсуфов и члены его семьи (5,79 процента), Григорий Марченко (8,3 процента), компания Kazimir Partners (2,45 процента), Международная финансовая корпорация (4,28 процента) и другие акционеры (66,43 процента).

(Автор: Илькин Шафиев)

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