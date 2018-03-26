АБР безвозмездно выделит миллионы долларов Таджикистану

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития в течение 2018 года планирует предоставить Таджикистану около 160 миллионов долларов США на реализацию ряда проектов, включая сокращение рисков от стихийных бедствий, передают таджикские СМИ.

Долговая нагрузка Таджикистана послужила поводом к тому, чтобы некоторые международные финансовые институты вернулись к финансированию Таджикистана исключительно на безвозмездной основе.

В конце февраля 2018 года представитель АБР в Таджикистане Прадип Сривастава заявил, что финансирование Таджикистана банком в нынешнем году будет осуществляться исключительно на грантовой основе.

“Последние данные Международного валютного фонда показывают, что Таджикистан, скорее всего, не будет получать кредиты от АБР. Вместо этого страна получит от АБР финансирование на грантовой основе. Долговые обязательства Таджикистана могут привести к утяжелению долгового бремени, и категория страны, вероятно, поменяется”, – сказал Сривастава.

Напомним, что с 2008 года до 2015 года Таджикистан получал помощь АБР исключительно на безвозмездной основе.

По итогам 2017 года размер внешнего долга Таджикистана составил порядка 2,9 миллиарда долларов и достиг 40,3 процента от ВВП.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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