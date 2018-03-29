Крупная азербайджанская компания расширяет производство и экспорт

БАКУ /Trend/ - Компания Veyseloglu намерена расширять пропаганду бренда Made in Azerbaijan.

Об этом, в ходе пресс-конференции в Баку заявил генеральный директор по развитию бизнеса Veyseloglu Ильгар Нури.

По его словам, в настоящее время на экспорт направляется около 20 процентов продукции шоколадной фабрики "Улдуз", принадлежащей компании.

Сегодня, добавил он, компания заинтересована в расширении производства и экспорта кондитерских изделий.

Гендиректор напомнил, что с 2011 года в Грузии действует компания Veyseloglu Georgia.

"Задачей этой компании является продвижение продукции фабрики "Улдуз" и в целом бренда Made in Azerbaijan на грузинском рынке. В целом, эта продукция экспортируется более чем в 20 стран, в основном на пространстве СНГ. Мы намерены расширять экспорт. Расширять производство мы также намерены с целью удовлетворения потребностей внутреннего рынка, с тем, чтобы снизить зависимость от импорта в данной области", - сказал Нури.

Торговая и дистрибьюторская компания Veyseloglu работает с 1994 года. Она сотрудничает со 116 фабриками в более 20 странах мира.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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