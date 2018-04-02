ЕС запускает новые проекты в Азербайджане и Грузии

2 апреля 2018 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Европейский союз запускает шесть проектов в рамках расширения трансграничного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией, сообщил Trend источник в правительстве.

Всего со стороны ЕС на эти цели выделено 1,35 миллиона евро. Как отметил источник, проекты реализуются в рамках Программы территориального сотрудничества стран Восточного партнерства.

“Эти проекты нацелены на укрепление трансграничного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией, улучшение условий жизни местных общин, решения проблем, связанных с развитием туризма, окружающей средой и молодежной занятостью”, - сказал источник.

Отметим, что Программа территориального сотрудничества стран Восточного партнерства нацелена на содействие разработки совместных решений общих проблем в приграничных районах. В случае с Азербайджаном программа нацелена на расширение трансграничного сотрудничества с Грузией.

С начала сотрудничества Европейский союз предоставил Азербайджану технической помощи и грантов на 582 миллиона евро.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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