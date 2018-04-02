Beijing Benz отзовет автомобили из-за дефектных подушек безопасности

Компания Beijing Benz Automotive отзовет 4 152 автомобиля Chrysler 300C в Китае из-за дефектных подушек безопасности, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Главное государственное управление по контролю качества, инспекции и карантину КНР.

Отзываться будут автомобили Chrysler 300C модификаций 2006 и 2007 годов, произведенные в период с 11 сентября 2006 года по 16 апреля 2008 года.

Подушки безопасности, размещенные напротив передних сидений автомобилей, могут неправильно срабатывать при раскрытии, вызывая поломку газогенераторов и создавая риски для безопасности водителей и пассажиров, добавило управление.

Производитель осуществит бесплатную замену газогенераторов подушек безопасности в соответствующих автомобилях.

Отзыв автомобилей начнется 18 июня.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.