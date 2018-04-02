Из Шанхая в Москву отправился поезд трансграничной электронной коммерции

БАКУ /Trend/ - Шанхайское отделение Китайской железнодорожной корпорации, китайский контейнерный оператор CRCT, компании Cosco и NEP Logistics совместно продвигают «заграничный склад на колесах» - маршрут поезда трансграничной электронной коммерции Китай-Европа (из Шанхая в Европу). Большие данные на поезде от Шанхая до Москвы сделают весь процесс транспортировки визуальным, более того, можно будет осуществлять торговые операции во время движения, сообщает газета People's Daily

Заграничный склад на колесах

147 миллионов человек, ВВП в 3,7 триллиона долларов, рыночный объем электронной коммерции в 20 миллиардов долларов - Россия стала одним из самых популярных рынков для трансграничной электронной коммерции в последние годы. В частности, такие компании, как AliExpress и JD уже вышли на российский рынок, объем трансграничной электронной торговли стремительно растет.

Согласно данным, в 2017 году масштаб трансграничной электронной коммерции в России достиг 4,5 миллиарда долларов и за последние семь лет вырос на 30 процентов. В настоящее время насчитывается около 25 миллионов россиян, которые покупают товары онлайн. Стоит отметить, что к 2020 году объем электронной коммерции в РФ достигнет восьми миллиардов долларов.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, с 2017 года, китайско-российское сотрудничество в сфере трансграничной электронной коммерции стремительно расширяется. За весь прошлый год среди всех китайских посылок за границу 12 процентов было отправлено в Россию.

За такими результатами стоят многочисленные объективные причины, например, порог освобождения от местных налогов составляет 1000 долларов. Россияне приветствуют китайскую продукцию, а правительства на местах готовы поддерживать компании по электронной коммерции в продаже российских товаров, потенциал роста большой.

Однако, на фоне стремительно растущей онлайн-торговли отстает логистика, которая сдерживает развитие российской электронной коммерции. В настоящее время китайские компании по онлайн-торговле уже начали координировать ресурсы для решения этой проблемы.

В частности, стремительно развивается бизнес-модель B2B2C (business to business to consumer) с таможенным складом для хранения товаров. Эта модель является стандартной комплектацией второго этапа коммерческой модернизации китайских предприятий электронной коммерции. Данная модель только зародилась, поэтому имеет большое пространство для развития.

Запущенный «маршрут из Шанхая в Европу» является первым по трансграничной электронной коммерции на базе бизнес-модели B2B2C с таможенным складом для хранения товаров. Планируется, что поезд будет отбывать из Китая каждый понедельник, за 12 дней доезжать до России, Центральной Азии и стран Европы, что в два раза быстрее, чем перевозка морским путем.

Одновременно с этим, «маршрут Шанхай-Европа» отличается от других рейсов тем, что обладает технологией больших данных. На этом рейсе особое внимание уделяется логистике, потоку информации, а также платформе информационных технологий по обобщению финансового потока. Кроме этого, осуществляется преждевременная передача данных о контейнерах, принимаются онлайн-заказы в пути, реализуется доставка до адресата, функционирует мобильный «склад трансграничной электронной торговли на колесах», который позволяет экономить средства на хранении и повышать эффективность.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.