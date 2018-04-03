Правительство Казахстана огласило прогнозы по росту ВВП в 2018 г.

БАКУ /Trend/ - Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов озвучил прогнозы социально-экономического развития в 2018 году.

Согласно прогнозам, правительство Казахстана ожидает увеличения темпов роста экономики, главным образом в связи со стабильными ценами на нефть на мировом рынке.

“С учетом уточненной базы 2017 года номинальный ВВП в 2018 году прогнозируется в объеме 57,2 триллиона тенге. Это выше одобренного в августе показателя на 1,3 триллиона тенге. Реальный рост ВВП ожидается на уровне 3,8 процента (ранее прогнозировались 3,1 процента). ВВП на душу населения увеличится до 9 200 долларов”, - сообщил во вторник в ходе заседания правительства Сулейменов, передают казахские СМИ.

Прогноз цены на нефть в 2018 году увеличен с 45 долларов до 55 долларов за баррель. Индекс цен на металлы повышен на 0,4 процента. Расчетный курс тенге к доллару США сохранен на уровне 340 тенге.

Рост промышленности пересмотрен в сторону увеличения до 3,3 процента. Это связано с ожидаемым более высоким ростом в обрабатывающей промышленности – 5,1 процента (выше на 2,2 процента).

По прогнозам министерства энергетики, объем добычи нефти в 2018 году составит 87 миллионов тонн, что на 1 миллион тонн выше ранее запланированного объема.

Официальный курс на 3 апреля: 319 KTZ/USD.

(Автор: Али Мустафаев)

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