Азербайджанские студенты смогут пройти практику в министерстве по налогам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Для азербайджанских студентов будут созданы возможности для прохождения производственной практики в министерстве по налогам Азербайджана.

Это следует из меморандума о сотрудничестве, подписанного во вторник в Баку между министерствами по налогам и образования. Меморандум подписали заместитель министра по налогам Сахиб Алекберов и заместитель министра образования Фирудин Гурбанов.

В мероприятии по подписанию меморандума также приняли участие руководитель исполнительного комитета группы SABAH Шахин Сеидзаде, ректоры высших учебных заведений, представители двух министерств, а также студенты.

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