Минналогов Азербайджана до мая завершит разработку пакета изменений в налоговое законодательство (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Министерство по налогам Азербайджана до начала мая 2018 года предоставит в правительство страны для обсуждения пакет изменений в Налоговый кодекс, сказал во вторник журналистам заместитель министра по налогам Сахиб Алекберов.

"До 31 марта мы принимали предложения по изменениям в налоговое законодательство со стороны предпринимателей. В настоящее время мы изучаем эти предложения, для чего создана специальная комиссия, заседающая ежедневно. До начала мая мы должны предоставить пакет изменений в Налоговый кодекс, чтобы он обсуждался одновременно с бюджетным пакетом. Как вы знаете процесс достаточно длительный и не совсем простой. Сначала пакет предложений должен пройти межведомственное согласование, обсуждения в Кабинете министров и только затем представлен в Администрацию Президента. Поэтому мы хотим завершить свою часть работы до мая", - сказал Алекберов.

Коснувшись вопросов, затронутых предложениями предпринимателей, Алекберов отметил, что в основном предложения связаны с безналичными платежами, документацией, требуемой при той или иной операции, изменениями в налоговое законодательство и администрирование.

"Большое число налогоплательщиков желают упрощения администрирования, и мы ведем в этом направлении определенную работу. Каждое предложение будет рассмотрено. Мы внимательно относимся к этим предложениям и продолжим это делать", - сказал замминистра.

Как ранее отмечал министр по налогам Микаил Джаббаров, пакет изменений в Налоговый кодекс поможет решить ключевые проблемы в налоговом администрировании, с которыми сталкиваются предприниматели.

"Данный пакет будет направлен на рассмотрение правительства в рамках процесса формирования государственного бюджета на 2019 год. Основное внимание будет уделено сокращению доли теневой экономики и стимулированию перехода к легальной экономике. Мы намерены обеспечить данную трансформацию так, чтобы она была благоприятна для предпринимателей", - сказал министр.

(Автор: Анвар Мамедов)

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