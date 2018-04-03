Валютные резервы Центробанка Азербайджана превысили $5,5 млрд

3 апреля 2018 14:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В марте 2018 года находящиеся в распоряжении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) валютные резервы выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 075,3 миллиона долларов США (24,3 процента) - до 5 508 миллионов долларов, следует из статистических данных, размещенных во вторник на сайте ЦБА.

За месяц резервы Центробанка выросли на 120,7 миллиона долларов.

В течение прошлого года валютные резервы Центробанка выросли на 1,36 миллиарда долларов, или на 34,2 процента.

Резервы ЦБА начали сокращаться с июля 2014 года. Если в начале этот процесс протекал медленными темпами (в пределах 20-50 миллионов долларов), то, начиная с декабря 2014 года, произошло резкое сокращение объема резервов, что связано с ростом спроса на долларовую массу в стране.

Между тем в течение 2016 года рост валютных резервов наблюдался в марте (на 0,9 процента), апреле (на 1,35 процента), мае (на 3,97 процента), августе (на 0,7 процента) и ноябре (на 0,14 процента).

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Баку обсуждают роль наличности в современном денежном секторе
Бизнес 11:39
Официальный курс маната к мировым валютам на 3 апреля
Бизнес 09:20
В Азербайджане подорожали основные драгметаллы
Бизнес 2 апреля 19:31
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 3 апреля
Бизнес 2 апреля 17:05
Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана значительно превысил предложение
Бизнес 2 апреля 12:27
Официальный курс маната к мировым валютам на 2 апреля
Бизнес 2 апреля 09:22
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 31 марта 13:59
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Бизнес 31 марта 12:57
Профицит баланса вторичных доходов Азербайджана вырос в 12,5 раза
Бизнес 31 марта 11:49
Оглашён объём прямых инвестиций в экономику Азербайджана
Бизнес 31 марта 11:36
Прямые зарубежные инвестиции Азербайджана в 2017 году превысили $2,5 млрд
Бизнес 31 марта 11:30
В 2017 году азербайджанские туристы потратили за рубежом около $3 млрд
Бизнес 31 марта 11:25
Профицит счета текущих операций нефтегазового сектора Азербайджана превысил $7 млрд
Бизнес 31 марта 09:56
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 2 апреля
Бизнес 30 марта 17:22
Объем безналичных операций с платежными картами в Азербайджане вырос почти впятеро
Бизнес 30 марта 15:37
НБКО Азербайджана рассчитывают получить доступ к новому источнику финансирования в 2019 году
Бизнес 30 марта 15:18
Серебро в Азербайджане подорожало
Бизнес 30 марта 10:11
Официальный курс маната к мировым валютам на 30 марта
Бизнес 30 марта 09:25