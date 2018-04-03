Валютные резервы Центробанка Азербайджана превысили $5,5 млрд

БАКУ /Trend/ - В марте 2018 года находящиеся в распоряжении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) валютные резервы выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 075,3 миллиона долларов США (24,3 процента) - до 5 508 миллионов долларов, следует из статистических данных, размещенных во вторник на сайте ЦБА.

За месяц резервы Центробанка выросли на 120,7 миллиона долларов.

В течение прошлого года валютные резервы Центробанка выросли на 1,36 миллиарда долларов, или на 34,2 процента.

Резервы ЦБА начали сокращаться с июля 2014 года. Если в начале этот процесс протекал медленными темпами (в пределах 20-50 миллионов долларов), то, начиная с декабря 2014 года, произошло резкое сокращение объема резервов, что связано с ростом спроса на долларовую массу в стране.

Между тем в течение 2016 года рост валютных резервов наблюдался в марте (на 0,9 процента), апреле (на 1,35 процента), мае (на 3,97 процента), августе (на 0,7 процента) и ноябре (на 0,14 процента).

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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